Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir

14.03.2022 09:12
Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nükleer enerji santrali hedef alınınca; radyasyon tehlikesi bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta nükleer enerji santrali hedef alınınca; radyasyon tehlikesi bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine geldi. Türk bilim adamı, bor ile yaptıkları proje ile radyasyon sızıntılarını önleyecek bir çalışmaya imza attı. ODTÜ tarafından yılın bilim adamı ödülünü de alan Faruk Durukan, netron ışınlarını durdurmayı başardığını açıkladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde farklı çalışmalarıyla Türkiye ve dünya gündemine gelen AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan, bu çalışmayı daha önceden gerçekleştirdiklerini; ancak savaşla birlikte ürünün ilgi odağı haline dönüştüğünü ifade etti. Durukan, "Yapmış olduğumuz çalışma, sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz bir bor türevidir. Bu çalışma ile 2013 yılında ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü aldık. Bu çalışma ile dünyada ilk defa netron ışınlarını durdurmayı başardık. Nükleer santraller özellikle savaş zamanlarında büyük tehlike oluşturmaktadır. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı hamlede nükleer santralleri vurmaya kalkmıştı. Bu nükleer santraller vurulduğu zaman bunun zararı sadece yakın çevresini değil, tüm dünyayı etkiliyor. Özellikle komşu ülkeler büyük zarar görmektedir. Nitekim daha öncelerde Çernobil faciasında da bizim Karadeniz bölgemiz çok etkilenmişti" dedi.

Nükleer santrallerin zırhlanmasında yapılan çalışmanın büyük önem taşıdığına değinen Durukan, "Bizim bu yaptığımız çalışma nükleer santraller patladığı zaman ve patlamadan önce zırhlanması ve patlama sırasında sızıntıyı durdurmak üzere planlanmış bir çalışma. Bu gördüğünüz blok halinde sodyum pepta borat an hidrad ile yapılan beton bloğun 9 metre kalınlığında kurşun duvarın durduramadığını bu malzeme durduruyor. Bununla ilgili olarak da çeşitli üniversiteler, Türk loydu testler yapıp nükleer santrallerde kullanılması gerektiğini, sızıntıyı durdurabilecek madde olduğunu ifade ettiler" diye konuştu.

Nükleer sızıntının durdurulmasında yapılan çalışmanın tek malzeme olduğunu iddia eden AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan, "Şu an bizim elimizdeki sodyum pepta borat an hidrad dediğimiz malzeme dünyada nükleer santrallerdeki sızıntıyı durdurabilecek tek malzemedir" dedi.

(Emrah Elmas/ İHA)

Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir
Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir
Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'dan nükleer santral açıklaması Son dakika haberi... Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'dan nükleer santral açıklaması

Radyasyon, Nükleer, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
07:57 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:49 Sercan, Survivor All Star'a veda eden yarışmacı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:18:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bor hammaddesiyle geliştirdi... Nükleer tehdide karşı kullanılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement