Bor Karma OSB'ye 68 milyon lira ödenek - Son Dakika

Bor Karma OSB'ye 68 milyon lira ödenek

Niğde'de Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı eksiklerinin giderebilmesi için 68 milyon lira ödenek aktarıldı.

Bor Karma OSB'ye 68 milyon lira ödenek, System.String[]

Niğde'de Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinin altyapı eksiklerinin giderebilmesi için 68 milyon lira ödenek aktarıldı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bor Karma OSB Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu'ndan bilgi alan Milletvekili Ergun, Bor OSB'ye yatırım için yoğun talep geldiğini belirtti.

Yatırımcıların önündeki engellerin hızlı bir şekilde kaldırılması için büyük gayret gösterdiklerine ve Bor Karma OSB'de yatırımların hızlı bir şekilde arttığına dikkati çeken Ergun, şunları kaydetti:

"Bizim tek amacımız Niğde'ye hizmet etmektir. Bunun için de her sektörde olduğu gibi organize sanayi bölgelerimizi de canlandırmamız gerekiyor. Uzun uğraşlar sonucunda en büyük ödeneklerden biri çıktı. Bor Organize Sanayi Bölgemize Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaklaşık 68 milyon liralık bir ödenek aktarıldı. Buraya yatırımcıların gelmesi için, elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin hepsinin bitmesi lazım. Bu ödenek ile yapılması gereken ne varsa hemen hemen tamamı artık çözülmüş oldu. Buraya doğalgazla beraber arenaj istasyonu da yaptırıp komple organize sanayi bölgesinin içine doğalgazı getirdik. Bundan dolayı da yatırımcıların buraya ilgisi fazlalaştı. Yeni otobanın yapımının bitiyor olması, inşallah 29 Ekim'de ikinci bölümünü de açacağız, dolayısıyla ulaşım çok rahat olacak. 2020 yılının ilk aylarından bu yana 55 yatırımcımız buraya geldi. Şu anda son gelen üç yatırımcı var. Bu üç büyük yatırımcı da yaklaşık 1300-1400 kişi istihdam sağlayacak. Allah'tan mani olmazsa en geç önümüzdeki sene haziran ayı gibi de bu 3 fabrikanın üçü de faaliyete geçmiş olacak. Tahsisi gerçekleştirilen yatırımların üretime geçmesi ile toplamda 2.860 kişinin istihdamı sağlanmış olacak. Söz konusu firmalardan bazıları inşaat çalışmalarını başlatmış olup, 2021 yılı itibariyle üretime geçmeyi planlamakta. Organize Sanayi Bölgemiz genişliyor. Arazi genişletme çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda yaklaşık fiziki gerçekleşme oranı, inşaat yapılan parsellerdeki arsa tahsisimiz yüzde 80 seviyesine ulaştı. İnşaat oranımız yüde 55 seviyesindedir. Bu önümüzdeki sene inşallah 2021 yılında Niğde'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz."

Yatırımcı, Organize, Niğde, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bor Karma OSB'ye 68 milyon lira ödenek - Son Dakika

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