Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı - Son Dakika

Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.

Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ve nisandan itibaren satışa çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı.

Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında personel dışında kimsenin alınmadığı İzmir'deki üretim tesislerinde çalışanlar maske, tulum ve eldiven kullanıyor.

"Satış 4 milyona yaklaştı"

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL'e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

İlginin satış rakamlarına da yansıdığını aktaran Maraşlıoğlu, "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen bu rakama binler ekleniyor." dedi.

Maraşlıoğlu, vatandaşların ağırlıklı olarak zincir marketlerden BOREL'i temin ettiklerini belirterek, bunun yanından internetten satışların da son zamanlarda arttığını vurguladı.

"İçeriğinde yüzde 70 etil alkol var"

BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezenfeksiyonu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında mikroorganizmanın türü ve kullanılan dezenfektanın özellikleri gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, yüzde 65 üstü etil alkol ve diğer yardımcı maddeleri içeren dezenfektanların Kovid-19 virüsüne karşı kullanılabileceğini belirtmektedir. BOREL'deki etil alkol oranı yüzde 70'in üzerindedir. Aynı zamanda etil alkol ve borun bakterilere ve bazı virüslere karşı etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. BOREL'in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir."

Büyük boylardan 100 bin litre satıldı

Maraşlıoğlu, bu ay büyük boyutlarıyla raflarda yer alan BOREL'in, daha çok insan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda hijyeni sağlamak amacıyla üretildiği dile getirdi.

Küçük şişelerden günlük 200 bin üretim kapasitesine ulaştıklarını ifade eden Maraşlıoğlu, "Üretim bandından çıkan her ürünümüzün müşterisi bulunmaktadır. Büyük boy ürünlerimiz de kısa süre önce satışa sunulmasına rağmen yoğun ilgi görmektedir. Şu ana kadar büyük boy ürünlerimizden yaklaşık 100 bin litre satış gerçekleşti." diye konuştu.

Maden İşletmeleri, BOREL, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:06 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş         
11:32
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı         
11:25
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 17:28:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bor katkılı dezenfektan satışı 4 milyon şişeye yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]