Son Dakika Haberleri: Bor Madeni ile Nükleer Santrallerdeki Radyasyonun Zırhlanması Projesi Onaylandı

Bor Madeni ile Nükleer Santrallerdeki Radyasyonun Zırhlanması Projesi Onaylandı

16 dakika önce

Nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Faruk Durukan’ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi. Türk Loydu da çalışmayı onaylayarak uluslararası alanda projenin önünü açtı. Dünyanın önemli problemlerinden olarak bilinen nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışmalar sürdüren Faruk Durukan’ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi. Kaynağı […]The post Bor madeni ile nükleer santrallerdeki radyasyonun zırhlanması projesi onaylandı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bor Madeni ile Nükleer Santrallerdeki Radyasyonun Zırhlanması Projesi Onaylandı, System.String[]
Nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Faruk Durukan'ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi. Türk Loydu da çalışmayı onaylayarak uluslararası alanda projenin önünü açtı.

Dünyanın önemli problemlerinden olarak bilinen nükleer santrallerdeki radyasyon riski, Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalar sürdüren Faruk Durukan'ın nötron ışınlarını durduracak maddeyi elde ederek radyasyonun zırhlanması projesi ile çözümlendi.

Kaynağı bor madeninden üretilen özel bir türev alaşım ile sağlanan bu önemli gelişme nötron radyasyonuna uzun zamandır beklenen kalıcı çözümü sağlayacak. Bilim dünyasında yüzyılın buluşu olarak ses getiren dünyada büyük bir başarı olarak nitelendirilen nükleer santrallerin zırhlanması Türk Loydu'nun yaptığı çalışmalar ile sertifikalandı.

İTÜ'nün Nükleer Araştırma Laboratuarları'nda Türk Loydu'nun kontrolünde yürütülen çalışmalarda çok başarılı sonuçlar veren nükleer zırh maddesinin ölçüm sonuçları ve verimliliği sertifikalanarak dünya pazarlarına girmesinin önü açıldı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 

Faruk Durukan, Sektörel
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