Son Dakika Haberleri: Bor mineralinin sağlık sektöründe kullanımı çalıştayda ele alınacak
Son Dakika Güncel Bor mineralinin sağlık sektöründe kullanımı çalıştayda ele alınacak

Bor mineralinin sağlık sektöründe kullanımı çalıştayda ele alınacak

6 saat önce

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde sanayinin pek çok alanında farklı amaçlarla kullanılan bor için çalıştay düzenleyecek.

Bor mineralinin sağlık sektöründe kullanımı çalıştayda ele alınacak, System.String[]

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde sanayinin pek çok alanında farklı amaçlarla kullanılan bor için çalıştay düzenleyecek.


Bor mineralinin sağlık alanındaki önemini ve farkındalığını arttırmak amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde 7 Kasım'da düzenlenecek "Sağlıkta Bor Uygulamaları" konulu çalıştay, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda konularında uzman yabancı ve Türk bilim adamlarını ağırlayacak. Dünya çapında önemi bilinen 'bor nötron yakalama tedavisi' kapsamında bor içeren moleküllerin sentezindeki son gelişmeler, bilim adamı Narayan Hosmane tarafından katılımcılara anlatılacak. Moleküllerin tedavideki uygulamalarını ise Masao Takagaki aktaracak. İmplantlarda borun yerinin tartışılacağı borlu implantlar, kanser tedavisinde bor, sağlıklı yaşam için borlu gıda takviyeleri de çalıştay sürecinde ele alınacak başlıca konular arasında bulunuyor.


Türkiye'de ilk defa bor mineralinin sağlık sektöründeki öneminin farkındalığını artırmak için üç kurum işbirliğinde gerçekleştirilecek olan çalıştaya özellikle tıp fakülteleri olmak üzere veterinerlik, eczacılık, biyoloji, metalürji-malzeme ve sağlık bilimleri alanlarında birçok bilim adamı ve sağlık sektöründen de birçok ilgili firma temsilcisinin katılması bekleniyor. - ANKARA

Maden İşletmeleri, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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