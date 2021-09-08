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Bora Altıntaş: "En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek" - Son Dakika

Bora Altıntaş: "En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek"

08.09.2021 14:45
Bora Altıntaş:

Dünyanın en büyük BMX yarışmasında finalin en genç sporcusu ve bu yarışta finallere kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçen Bora Altıntaş, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük BMX yarışmasında finalin en genç sporcusu ve bu yarışta finallere kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçen Bora Altıntaş, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Bora Altıntaş, dünyanın en büyük BMX yarışmasında finalin en genç sporcusu olmanın yanı sıra finale kalmayı başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Dünya çapında yarışmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten Bora Altıntaş, "Küçükken hayran olduğum, izlediğim, ilham aldığım sürücülerle podyum mücadelesi vermek çok heyecan vericiydi. 15 Ağustos'ta Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen ve dünya çapında yine önemli bir yeri olan BMX Street/ BMX Park Mixed Yarışı'nda bisikletimde arıza yaşamama rağmen iyi mücadele edip dokuzuncu olmuştum. Sonrasında ise dünyanın en büyük BMX yarışması olarak bilinen Simple Session'a katıldım. Estonya'da Tallinn'de gerçekleşen yarışın elemelerinde bisikletim yine arıza yaptı. Mücadele tamamlandığında da finalleri çok az farkla kaçırdığımı öğrenmiştim. Fakat finallerin yapılacağı gün, alana izlemeye gittiğimde beni bir sürpriz bekliyordu. Yarışmadan 10 dakika önce finallere alındığımı öğrendim ve hiçbir şey planlamadan BMX Street Finalleri'nde mücadele verdim. Belki podyuma çıkamadım ama dünyanın en büyük BMX yarışmasında finalin en genç sporcusu ve bu yarışta finallere kalan ilk Türk sporcusu olarak tarihe geçmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

"Şimdiden daha çok destek ve ilgi görmeye başladım"

20 yaşındaki sporcu, "Dünyanın en büyük yarışmasında finallere ismimi yazdırmak aslında podyuma da yaklaştığım anlamına geliyor. BMX'te yaş kategorileri olmadığı için dünyanın en iyi sürücüleriyle yarışıyorum. 20 yaşında olmama rağmen 25-26 yaşındaki sporcularla mücadele ediyorum. Bu ve bunun gibi başarılarla adım tüm dünyaya daha çok duyuluyor. Şimdiden daha çok destek ve ilgi görmeye başladım" diye konuştu.

"Çalışmalarımı en üst seviyede devam ettiriyorum"

Başarılı sporcu, "Bora Altıntaş'ın şampiyonluk haberini yapmamıza az zaman kaldı diyebilir miyiz" sorusuna, "Bunun için elimden geleni yapıyorum. Çalışmalarımı en üst seviyede devam ettiriyorum. Benim için ilk hedef finallere kalmaktı. Şimdi hedefimi de hayalimi de bir adım daha öteye taşıdım. Artık ilk 10 içerisindeyim ve şampiyonluk için mücadele veriyorum. İnşallah daha çok çalışıp, teknik ve taktik olarak da doğru adımı atıp önce podyum, sonra da şampiyonluk görmek istiyorum" cevabını verdi.

"Ben çok şanslı bir çocuğum"

Bisiklet kariyerinin başlangıcını anlatan Bora, "Ben 13 yaşımda bu spora başladım ve zaman geçtikçe hayatımın bir parçası olduğunu anladım. BMX'in üstünde kendimi çok mutlu hissettiğimde ve başardıklarımla bu spordan hayatımı kazanmaya başladığımda kariyerimi ve hayatımı BMX üzerine kurma kararı aldım. Ben çok şanslı bir çocuğum. Çünkü annem ve babam beni her zaman ve her konuda destekledi. Fakat BMX konusuna geldiğimizde dünyada belki de hiç kimsenin yapamayacağı bir şey yapıp kendi skateparkıma sahip olmamı sağladılar. Öte yandan da zaten onların yanımda olduklarını bilmem, hissettirdikleri duygular bana en büyük destek" şeklinde konuştu.

"En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak "

BMX'deki hedeflerini de paylaşan Bora Altıntaş, "Önümdeki diğer yarışma daha önce dünya 6.'lığı aldığım Nass Festival. İngiltere'de Shepton Mallet'de yapılacak yarışmaya yeniden davet aldım. Eğer pandemi koşulları izin verirse orada podyum için mücadele edeceğim. Çok büyük video projeleri dışında en büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Daha da yapmaya devam edeceğim" dedi.

"Sabır ve çok çalışma istiyor"

Bu sporu yapacaklara tavsiyeler veren Bora, "Bu spora başlamadan bu sporun neler hissettirdiğini bilmeleri çok zor fakat dünyanın en güzel sporlarından biri diyebilirim. Tabii şunu da belirtmem lazım ki bisiklet herkesin yapabileceği bir spor değil. Sabır ve çok çalışma istiyor. Hiçbir zaman pes etmesinler ve hayallerinden vazgeçmesinler" açıklamasını yaptı.

"Tutkum ve coşkum beni kendi kaykay parkımı tasarlamaya ikna etti"

Kıbrıs'ta inşa edilen BMX parkından da bahseden Altıntaş, "Adı Fibera BMX. 2016 yılının sonlarında baba ve oğul olarak babamla birlikte kurduk. En başta çok engelle karşılaştık. Yetkililerden uygun bir açık hava kaykay parkı yapmak için yer istedik. Sınırsız bir çaba gösterdik ama tüm bunlar başarısızlıkla sonuçlandı. Ben ve arkadaşlarım ısrarla performanslarımızı geliştirirken, sürdüğümüz her yerden atıldık. Ama yılmadık. Babam ve ben, sahip olduğumuz her şeyi kendi kapalı kaykay parkımızı inşa etmek için harcadık. Tutkum ve coşkum beni kendi kaykay parkımı tasarlamaya ikna etti. ve sonunda Fibera Skatepark, Akdeniz'in ortasında küçük bir ada olan Kıbrıs'ta inşa edildi. Fibera, BMX, kaykay, scooter ve ilgili adrenalin sporları için uygun, profesyonel sürüş olanaklarına sahip, 800m2'lik kapalı kaykay parkı oldu" ifadelerini kullandı.

Red Bull sponsorluğundan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan Bora, "Bir firmadan çok daha fazlası, tam bir aile. Her zaman yanımda oluyorlar. Red Bull sporcusu olduktan sonra insanların bana bakış açısı değişti ve tanınırlığım çok arttı. Destekleri sayesinde performansım en üst seviyeye çıktı. Red Bull aslında beni tam olarak bir profesyonel BMX sporcusu haline getirdi diyebilirim" dedi. - İSTANBUL

Bora Altıntaş: En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek
Bora Altıntaş: En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek
Bora Altıntaş: En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek
Bora Altıntaş: En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek

Bora Füzesi, Redbull, Podyum, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bora Altıntaş: 'En büyük hedefim Dünya Şampiyonu olmak ve tarihe geçmek' - Son Dakika Spor


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