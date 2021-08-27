Bora Altıntaş 'Simple Session'da finale kalan ilk Türk BMX sporcusu oldu

Türkiye'nin BMX'teki genç ve yükselen yıldızı Bora Altıntaş, BMX'in en büyük yarışmalarından biri olarak değerlendirilen 'Simple Session'da tarih yazdı. Estonya'nın başkenti Tallinn'de 2 gün süren organizasyonda BMX'in en iyileriyle birlikte yarışan Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, finale kalarak bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, 13-15 Ağustos tarihlerinde Ukrayna'daki Double Triple BMX Park Street Dünya Şampiyonası'nda finallerde mücadele etmesinin ardından Estonya'da Simple Session'da da finallere kaldı.

Finallere kalan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti

Tallinn'de 2 gün süren ve BMX'in en iyi sporcularını buluşturan organizasyonda iyi bir performans ortaya koyan Bora Altıntaş, Simple Session'daki bu başarısıyla, finallere kalan ilk Türk sporcu olarak da tarihe adını yazdırdı. 13 yaşından beri bu sporla ilgilenen Bora Altıntaş, 2019 yılında da dünyanın en büyük profesyonel BMX yarışlarından biri olan ve yarışmacılarını davet usulü seçen Nass Festival'de dünya altıncısı olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

"Tarihe geçtiğim için çok gururluyum"

Dünya çapında yarışmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten Bora Altıntaş, "Küçükken hayran olduğum, küçükken izlediğim, ilham aldığım sporcularla yarışmak çok heyecan vericiydi. Uzun zaman sonra yeniden yarış atmosferinde olmayı da çok özlemişim. Bisikletimdeki arızaya karşın yarıştım. Dünyanın en büyük BMX yarışmasında, en genç sporcu olmama rağmen 65 kişi arasından sıyrılıp finalde performans gösterdim. Simple Session'da finallere kalan ilk Türk BMX sporcusu olarak tarihe geçmek beni çok gururlandırdı. Bundan sonra podyum için mücadele edip ülkeme altın madalyalar getirmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi. - İSTANBUL