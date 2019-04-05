Bora Dağtekin 'Mükemmel Sır'rı Yine Rekor Kıracak Mı?
50 dakika önce
BORA Dağtekin'in, 'Das perfekte Geheimnis' (Mükemmel Sır) adlı yeni komedi filmi Münih'te Bavaria Film stüdyolarında son sahnesi çekildi.
BORA Dağtekin'in, 'Das perfekte Geheimnis' (Mükemmel Sır) adlı yeni komedi filmi Münih
'te Bavaria Film stüdyolarında son sahnesi çekildi. Başrolünde yine Elyas M'Barek oynadığı filmin konusu kısaca şöyle: Üçü kadın dördü erkek yedi arkadaş bir akşam yemeğinde buluşuyor. Arkadaşlar yemekten sonra spontan bir oyun oynama kararı veriyor. Yedisi de cep telefonlarını masaya koyuyor. Cep telefonlarına gelen tüm mesaj, mail ve telefonlar açık açık paylaşılıyor. Başlangıçta basit görünen oyunda işler giderek karışıyor. Birbirlerinin tüm sırlarını bildiğini sanan arkadaşlar, aslında birbirlerini tanımadıklarını da anlıyor. Bora
Dağtekin'in Fuck Ju Göhte filmi 21 milyon seyirci çekmiş ve 170 milyon Euro ciro yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:59
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