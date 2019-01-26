Son Dakika Haberleri: Bora Füze Sistemleri İçin İş Birliği

Bora Füze Sistemleri İçin İş Birliği

54 dakika önce

BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.

Bora Füze Sistemleri İçin İş Birliği, System.String[]
BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ROKETSAN arasında iş birliği yapıldı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, BORA Füze Sistemi Lojistik Destek Projesi için düzenlenen imza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ROKETSAN'dan temsilciler katıldı.

Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan BORA füze sistemlerinin etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla faal durumda kalmasını sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İsmail Demir, Ekonomi
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