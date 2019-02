Bora Gencer, Teyev Yararına Konser Verecek

Şarkıcı ve besteci Bora Gencer, "Elvedasız Şarkılar" konserinde, Türk pop müziğinin önemli isimlerinin eserlerini yorumlayacak.



Zorlu PSM'de 3 Mart'ta gerçekleşecek konserde, Gencer, Barış Manço'dan Cem Karaca'ya, Tanju Okan'dan Kayahan'a derin iz bırakmış sanatçıların şarkılarına yer verecek.



Kariyeri boyunca 6 albüm ile 50'nin üzerinde şarkıya imza atan Bora Gencer'in konserinden elde edilen gelir, TEYEV'e (Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı) bağışlanacak.



Bora Gencer'in babası İlham Gencer ile şarkıcı Derya Uluğ'un da sahne alacağı konserin sunumunu İzzet Öz yapacak.

