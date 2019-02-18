Bora Gencer Türk Pop Müziğinin Efsanelerini Anıyor!

Türk Pop Müziğinin unutulmaz sesiBora Gencer, 03 Mart Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde, 'Elvadasız Şarkılar' konseri kapsamında, Barış Manço'dan Cem Karaca'ya, Tanju Okan'dan Kayahan'a Türk müzik dünyasında derin iz bırakmış ancak şu anda hayatta olmayan sanatçıların şarkılarını seslendirecek.

1995 Yılında çıkartığı "Öptüm SeniŞeker" şarkısı ile 7'den 77'ye tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran, bestecikimliği ile de imza attığı 7 şarkılık son albümü dahil, bugüne kadar toplam 6 albüm çalışması ve 50'nin üzerinde şarkısı bulunan Gencer; uzun yıllar tiyatro, sinema ve TV sektöründe işler yapmış çok yönlü sanatçı kimliğinin avantajı ile unutulmaz bir sahne performansına imza atacak.

Konser hakkında konuşan Bora Gencer : "Çeyrek asırdan bu yana profesyonel müzik hayatının içinde olmama rağmen,bu konser için büyük bir heyecan duyuyorum. Tüm Türkiye'nin sevdiği, benimsediği sanatçıları, konsere gelen tüm seyricilerle birlikte anacağız. Konser sonrasında herkesin mutlu ve yüzünde bir tebessüm ile ayrılacağına inanıyorum" dedi.

Babası gençlere ışık tutmuş ünlü müzik adamı İlham Gencer'in yolundan ilerleyen Bora Gencer, Haytap (Hayvan Hakları Federasyonu )'a destek olduğu albümleri ile sosyal sorumluluk projelerindeki hassasiyetini öne çıkartmış olan sanatçı, bu anlamlı konserin tüm gelirini, bu kez de TEYEV'e (Türk Emniyet Teşkilatı Şehitler Malülleri Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı) aktaracak.