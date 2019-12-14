Bora: "Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bora: 'Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak' - Son Dakika Ekonomi

Bora: "Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak"

6 saat önce

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Sinop Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış törenini gerçekleştirdi.

Bora:

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Sinop Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası açılış törenini gerçekleştirdi.


YEDAŞ, Sinop'ta bulunan yeni hizmet binasına geçerek müşterilerinin elektrik tedariği alanındaki ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, yeni projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Müşterilerine daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla Bostancılı Mahallesi Sinop-Samsun karayolu üzerindeki yeni hizmet binası geçen YEDAŞ bölgedeki yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.


"Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak"


Açılışda konuşan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "En büyük hedefimiz müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, her zaman daha iyisi için çalışmak. Bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor. Müşteri odaklı yaklaşımımızın sonucu olarak bölgedeki yatırımlarımızı, hizmet kalitemizi daha üst seviyeye çıkarabilmek için operasyonlarımızı hızlandıracak şekilde sürdürüyoruz. Şirketimiz; her alanda teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak. Bu anlamda sıkı rekabetin teknolojik alanında da giderek arttığı elektrik dağıtım pazarındaki yerini Avrupa'daki elektrik dağıtım şirketleriyle aynı düzeye getirmeyi başarmıştır" dedi.


Açılış kurdelesini vali ve protokol üyeleri kesti


Bölge Müdürü Mustafa Öztürk'ün yaptığı konuşma ardından, açılış kurdelesi Vali Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler daha sonra Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasını gezdi. YEDAŞ Bölge Müdürlüğü yeni Hizmet Binasının açılış törenine Vali Köksal Şakalar'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakcı, kurum müdürleri ve YEDAŞ Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. - SAMSUN

Bora Füzesi, Samsun, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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