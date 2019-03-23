Son Dakika Haberleri: Bora İçin Gökyüzüne "Adalet" Balonu Bırakacaklar

Bora İçin Gökyüzüne "Adalet" Balonu Bırakacaklar

43 dakika önce

İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne "adalet" yazılı balon bırakacak.

Bora İçin Gökyüzüne
İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden müzisyen Bora Aşçılar'ın ailesi ve sevenleri ölümünün 2. yılında Bora'yı anmak için gökyüzüne "adalet" yazılı balon bırakacak.

Aşçılar'ın babası Osman Aşçılar AA muhabirine yaptığı açıklamada 24 Mart 2017'de oğlunu alkollü bir sürücünün çarpması nedeniyle kaybettiğini ve ölümünün 2. yılında Bora'nın sevenleri ve trafik kazası mağdurlarıyla kaza bölgesi Göztepe üst geçidinde 16.30'da bir araya geleceklerini belirtti.

Konuşmalar için bir platform kuracaklarını ve bu platformda hukuk mücadelesi veren ailelerinin bir konuşma yapacağını dile getiren Aşçılar, oğlunun ölümüne sebep olan sürücünün 730 gündür tutuklanmadığını ifade etti.

Aşçılar, şunları kaydetti:

"Yıldönümünde gökyüzüne 730 tane balon bırakacağız. 730 gündür adalet sağlanamadı. Platformda trafik kazalarında ölenlerin aileleri konuşacak. Alkollü araç sürüp ölümlü kazalara sebebiyet verenlerin cezalarının yasalarda ağırlaştırılması için mücadele edeceğiz. Bu kadar acı yaşayıp mücadele ediyoruz ama adalet bizimle değil. Yaşanan adli süreçten dolayı 'adalet' yazılı balonları gökyüzüne bırakarak Bora'yla buluşturacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Güncel
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