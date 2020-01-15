Bora Koçyiğit'in oyun sektöründe yeni yatırımı

Stüdyonun daha önce piyasaya çıkardığı Doughlings: Invasion ve Doughlings: Arcade adlı iki oyunu bulunuyor. 2020 Nisan'da duyurmayı planladıkları Beat em' Up türündeki yeni oyun "Mayhem Brawler" üzerine çalışmakta olan stüdyonun oyunları Play Station, XBox, Nintendo Switch ve Steam üzerinden oynanabiliyor.



Bora Koçyiğit "Oyun sektörü dünyada en hızlı büyüme oranına sahip endüstri. Sinema ve müzik endüstrisini aşarak 140 milyar USD büyüklüğe ulaşan bu sektörde artık Türk oyun stüdyoları da adlarından bahsettirmeye başlayacak. Ben de ülkemizin 4 platformda oyun üretme başarısına sahip ilk oyun stüdyosu olan Hero Concept'in bir parçası olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kısa süre içerisinde Türkiye dışında da adını duyuran ve ülkemizi gururla temsil eden işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



Yapmış olduğu yatırım ardından Koçyiğit, stüdyonun Yönetim Kurulu'na da dahil oldu.