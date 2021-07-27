Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı! - Son Dakika
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Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!

27.07.2021 20:43
Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!

SuperMassive Blaze'in kurucu ortaklarından biri olan Bora Koçyiğit, PUBG turnuva sistemi hakkında açıklamalarda bulundu!

SuperMassive Blaze'in kurucu ortaklarından biri olan Bora Koçyiğit, Twitter hesabı üzerinden PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı.

BORA KOÇYİĞİT AÇIKLAMALARI

"Biz olarak 'a olan inancımız ile yatırımları arttırarak devam ediyoruz ama her turnuva farklı formatta oynanan turnuvalar hem bizlerin hem oyuncuların hem de izleyicilerin akıllarını ciddi şekilde karıştırıyor bana göre. wwcd - most chicken - sıralama bazlı format. Ben oyuncuların sürekli değişen formatlarda oynamaktan mutlu olduklarını hiç sanmıyorum. Keşke bu işe bir kulak verilse ve oyuncuların en mutlu oldukları format belirlenip ona göre fikslense." sözleriyle paylaştı.

Bora Koçyiğit'in belirttiği durumun aynısından PUBG profesyonel espor oyuncularından duymakta mümkün. Paylaşımın altına gelen yorumlara göz attığımızda oyuncuların da mevcut turnuva sisteminden yakındığını görüyoruz.

Organizasyonların ve takımların turnuva sisteminden bu denli yakınması acaba PUBG tarafından dikkate alınacak mı? Bu sorunun cevabını belki de kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız.

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

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