Bora: "Müşteri memnuniyeti önceliğimiz" - Son Dakika

Bora: "Müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

01.04.2021 12:05
Bora:

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "N Kolay ile de müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "N Kolay ile de müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hem müşteri deneyim süreçlerini hem de sistemimizi baştan aşağı yeniliyoruz" dedi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla Türkiye'nin en büyük hizmet ve ödeme kuruluşu olan N Kolay ile anlaştı. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde yaklaşık 3 milyonun üzerinde vatandaşın elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak, 'hizmet bölgelerine değer katmak' ve 'sunduğu hizmetleri mükemmelleştirmek' hedefiyle çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, şimdi de Türkiye'nin en büyük hizmet ve ödeme kuruluşu olan N Kolay ile anlaşarak hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

5 ilde 78 şubede hizmet

YEDAŞ, sorumluluk alanındaki 5 il ve ilçelerindeki 78 N KOLAY Şubesi aracılığıyla tüketicilerine talep ve ödeme işlemlerine yönelik hizmet sunacak. Tüketiciler, YEDAŞ Müşteri Hizmetleri merkezlerinde yaptıkları tüm işlemleri, herhangi bir fark ücreti ödemeden N Kolay noktalarından da yapabilecekler. N Kolay şubelerinden hafta sonları da işlem yapmak mümkün olacak.

YEDAŞ, hayata geçirdiği bu yeni model ile müşterilerine ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetleri yerinde vermeyi hedefledi. Böylelikle, talep girişi, bildirim/evrak sorgulama, bilgi güncelleme, elektrik arıza bildirimi, borç sorgulama, planlı kesinti SMS talebi, sayım noktası, POD sorgulama, kaçak/usulsüz elektrik kullanımı ihbarı, sokak aydınlatma arıza bildirimi, planlı kesintiler tedarikçi ve üretici sistem kullanım faturaları, kaçak kullanım faturaları ve bağlantı bedellerinin ödeme işlemleri, kaçak kullanım faturalarından kaynaklı icra takip ödemeleri gibi tüm talep ve ödemeler için N Kolay kuruluşunu yetkilendirildi.

YEDAŞ, Çağrı merkezi, web sitesi, online işlemler, ALO 186 gibi interaktif hizmet kanalları üzerinden tüm işlemlerin yanı sıra, ulaşılabilirlik noktasında da müşteri iletişim ağlarını genişletiyor. Yepyeni bir hizmet anlayışı ile abonelerine kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunmaya devam etmeyi hedefliyor.

"Müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

N Kolay ile gerçekleştirilen yeni hizmet anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Kurumumuz, sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak vizyonu doğrultusunda hızla ilerlemektedir. Yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar ile yarını da düşünüyor, geleceğe yatırım yapıyoruz. Yeni nesil bir enerji şirketi olarak günümüz teknolojisini göz önünde bulunduruyor, iş süreçlerimize yansıtıyoruz. N Kolay ile de müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hem müşteri deneyim süreçlerini hem de sistemimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Bu çalışmamız ile tüm müşterilerimizin bizlere ulaşabilirliğini üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Tüm tüketicilerimizin mevkilerine yakın lokasyonlarda ödeme noktaları oluşturarak onların işlemlerini hızlı ve kolay şekilde yürütmelerini sağlıyoruz. Ödeme kanallarının sayısını artırarak müşteri iletişim ağlarını genişletmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Bora: Müşteri memnuniyeti önceliğimiz

Bora Füzesi, Türkiye, Samsun, Yedaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bora: 'Müşteri memnuniyeti önceliğimiz' - Son Dakika Ekonomi


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