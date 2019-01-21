Son Dakika Haberleri: Bora Şengül, Avustralya Açık'ta Çiftlerde Elendi

Bora Şengül, Avustralya Açık'ta Çiftlerde Elendi

32 dakika önce

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisinde korta çıkan Bora Şengül ve takım arkadaşı Ki Lung Ng, Avustralyalı rakipleri Chen Dong-Tai Sach ikilisine 2-0 yenilerek elendi.

Bora Şengül, Avustralya Açık'ta Çiftlerde Elendi, System.String[]
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisinde korta çıkan Bora Şengül ve takım arkadaşı Ki Lung Ng, Avustralyalı rakipleri Chen Dong-Tai Sach ikilisine 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Bora Şengül ve takım arkadaşı Hong Kong'dan Ki Lung Ng, Avustralyalı rakipleri Chen Dong-Tai Sach ikilisi ile karşılaştı.

Melbourne Park'taki 22. kortta gerçekleşen çiftler maçında ilk seti 7-6, ikinci seti ise 6-3 kaybeden Bora- Ki Lung Ng ikilisi, korttan 2-0 yenik ayrılarak turnuvadan elendi.

Maçın ardından AA muhabirine konuşan milli tenisçi Bora, maçta istedikleri oyunu korta yansıtamadıklarını belirterek, "Hakem kararları oyundan düşmemize neden oldu ama ikimizin de eksiği vardı. Bunlar teniste olan şeyler, daha çok çalışıp diğer turnuvalarda başarılı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Tenis, Avustralya, Bora Füzesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü

Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:38:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bora Şengül, Avustralya Açık'ta Çiftlerde Elendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]