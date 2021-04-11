Bora: "Tüm tedbirlerimizi aldık" - Son Dakika

Bora: "Tüm tedbirlerimizi aldık"

11.04.2021 13:24
Bora:

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Ramazan ayının huzurlu bir şekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarını söyledi.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Ramazan ayının huzurlu bir şekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarını söyledi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Ramazan ayında vatandaşların elektrik dağıtımından kaynaklı herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için trafo, iletim hatları ve bağlantı noktalarına bakım çalışması yaptığını açıkladı.

7/24 hazır olunacak

YEDAŞ tarafından Ramazan ayında kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama noktasında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 7/24 hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaların devam edeceği bildirildi. Müşteri memnuniyeti ilkesi ile tedbirleri en üst seviyeye çıkaran YEDAŞ, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek olası arızalara karşı bakım ve onarım çalışmalarını gözden geçirerek Ramazan'a hazır olduklarını belirtti. Sorumlu olduğu 5 ilden müşterileriyle kontrollü ve kaliteli iletişim kurmak için hizmet veren ve en son gelişmiş teknolojiye sahip YEDAŞ'ın 186 nolu Elektrik Arıza Hattı her an ulaşılabilir bir iletişim merkezi olarak hizmet verirken, 186 nolu Elektrik Arıza Hattı'na bağlı arıza ekipleri de 7/24 görevlerinin başında olacak. Buna bağlı olarak özel ekipler de kuran YEDAŞ, 5 ilde hazırladığı Ramazan ayı ekiplerini de olası büyük arızalarda anında müdahale etmesi için hazır halde bulunduracak. Müşteri memnuniyetini benimseyen YEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Şirketimize ait web sitesinde oluşturduğumuz öneri, talep, şikayet formlarıyla ve 05301060186 WhatsApp hattımız ile müşterilerimiz bizimle iletişime geçebilmektedir" denildi.

"Tüm tedbirlerimizi aldık"

Ramazan ayının huzurlu bir şekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor. Görevimizi en iyi şekilde yaparak, sorumluluk alanımızda bulunan 5 ile hizmet götürüyoruz. Elektrik dağıtım sektörünün 'lider' ve 'rol model' şirketi olma yolunda büyük adımlar atan YEDAŞ, 'mükemmellik yolculuğundaki' performansını sürekli olarak geliştirmekte ve kesintisiz, hızlı ve saygılı hizmet anlayışını müşteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

Genel Müdür Bora konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, "Sağlıklı ve huzurlu bir ay idrak edilmesini temenni ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Bora: Tüm tedbirlerimizi aldık
Bora: Tüm tedbirlerimizi aldık

Bora Füzesi, Ramazan, Samsun, Yedaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bora: 'Tüm tedbirlerimizi aldık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor İlk 11'deki yerini Sosa'ya kaptıran Gustavo, sezon sonu da takımdan ayrılıyor         
14:21
Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı Galatasaray antrenmanında korkutan çarpışma! Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı         
13:48
Bir canımız daha gitti! Cani koca, karısını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Bir canımız daha gitti! Cani koca, karısını çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı         
13:16
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı         
12:36
Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı         
12:21
Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı         
12:09
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 14:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bora: "Tüm tedbirlerimizi aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei