Son Dakika Haberleri: Bora ve Tony Tartıştı, Acun Ilıcalı Uyardı | Survivor Türkiye - Yunanistan

Bora ve Tony Tartıştı, Acun Ilıcalı Uyardı | Survivor Türkiye - Yunanistan

1 saat önce

Survivor Türkiye - Yunanistan | Tony ve Bora Arasında Tansiyon Yükseldi Acun Ilıcalı Uyardı.

Survivor Türkiye - Yunanistan | Tony ve Bora Arasında Tansiyon Yükseldi Acun Ilıcalı Uyardı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:35 Kaynak: Youtube

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