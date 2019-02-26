Bora ve Tony Tartıştı, Acun Ilıcalı Uyardı | Survivor Türkiye - Yunanistan
1 saat önce
Survivor Türkiye - Yunanistan | Tony ve Bora Arasında Tansiyon Yükseldi Acun Ilıcalı Uyardı.
Survivor Türkiye - Yunanistan | Tony ve Bora Arasında Tansiyon Yükseldi Acun Ilıcalı Uyardı
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:35 Kaynak: Youtube
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