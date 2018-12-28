Boraboy Gölü Buz Tuttu

Amasya
'nın Taşova
ilçesinde bulunan Boraboy
Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
bünyesindeki Boraboy Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının düşmesi sonucu dondu.
Bölgede yaşayan yaban hayvanları, yem bulmakta zor anlar yaşıyor. Milli Parklar Şube Müdürlüğü, gölün çevresinde yaşayan yaban hayvanları için belirli zamanlarda doğaya yem bırakıyor.
Doğaseverlerin yanı sıra yöre halkı da donan göle ilgi gösteriyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Amasya Şube Müdürü Kemal Kartal
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boraboy Gölü'nün yüzeyinin tamamen donduğunu söyledi.
Gölün genellikle bu aylarda donduğunu dile getiren Kartal, "Göl yüzeyindeki buz tabakasının kalınlığı, yerine göre değişiyor. Ziyaretçilerimizin göl etrafında bulunan uyarı tabelalarına uymaları, can güvenliği açısından önemli. Buz tabakasının üzerine çıkmamaları, bu güzel manzarayı kenardan izlemeleri daha güvenli olur." dedi. Yaban
hayvanları da unutulmuyor
Haftanın belirli günlerinde göl çevresinde yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:
"Kış şartlarının ağır geçtiği dönemlerde yaban hayvanlarının yemlenme sıkıntısı oluyor. Bu sene 8 ton 636 kilogram yemleme yapıyoruz. Kırık ve tam buğday ile mısır ve diğer yem türlerinden doğaya bırakıyoruz. Tabiat parkını her anlamda geliştiriyoruz. Bu, ziyaretçi sayımıza da yansıyor. Tabiat parkının, 2013 yılında 15 bin olan ziyaretçi sayısı, bu yıl 100 bini geçti. Hedefimiz burayı hem yazın hem kışın Türkiye
'nin en çok ziyaretçi alan parklarından biri haline getirmek."