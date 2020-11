Boraboy Gölü'nde doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Taşova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Anadolu'nun küçük yerleşim yerlerinde hep birlikte görev yaptıklarını dile getiren Çelik, "Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız, her ne probleminiz olursa olsun bizlere müracaat edin, bizler sizin için elimizden gelen desteği seferber ederiz. Kendinizi sakın yalnız hissetmeyin. Her zaman işlerimizi dayanışma içinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz için yapılacak her türlü projelerinizde yanınızdayız." dedi.

Göreve yeni başlayan genç öğretmenlere günün anısına Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer tarafından çiçek verildi.

Program, Boraboy Gölü çevresinde yapılan yürüyüşün ardından sona erdi.