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Boraboy Gölü'nde kar güzelliği

6 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Boraboy Gölü'nde kar güzelliği, System.String[]

Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Boraboy Doğa ve Tabiat Parkı'na yağan kar birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kar yağışı ziyaretçilerin ve göl çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürürken, rezervasyonlar da artmaya başladı.

(İHA)

Boraboy, Taşova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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