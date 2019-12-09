Boraboy Gölü'nde kar güzelliği
6 saat önce
Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Boraboy Doğa ve Tabiat Parkı'na yağan kar birbirinden güzel görüntülerin oluşmasını sağladı. Kar yağışı ziyaretçilerin ve göl çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürürken, rezervasyonlar da artmaya başladı.
(İHA)
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