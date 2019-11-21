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Borajet'in iflasında 'dolandırıcılık' iddiası

6 saat önce

2008 yılında bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Borajet, dün mahkeme kararıyla resmen iflas ettiğini duyurdu.

Borajet'in iflasında 'dolandırıcılık' iddiası, System.String[]

2008 yılında bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Borajet, dün mahkeme kararıyla resmen iflas ettiğini duyurdu. İflasın ardından ortaya dolandırıcılık iddiaları atıldı.


2016 yılından bu yana SBK Holding bünyesinde bulunan Borajet, dün mahkeme kararıyla resmen iflas ettiğini duyurmuştu. Şirketin iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmileştirilmişti. Devir işlemlerinin ardından SBK bünyesindeki Bugaraj adlı şirkete geçen Borajet'in iflasının ardından ortaya farklı iddialar atılmaya başlandı. Bugaraj şirketinin avukatlarından alınan bilgilere göre, 2016 yılında 40 milyon dolarlık borcuna karşılık SBK'nın bünyesindeki Bugaraj şirketine geçen Borajet'in devir işlemlerinin ardından borcunun aslında 120 milyon dolar olduğu ortaya çıkarıldı. 2017 yılından itibaren uçuşları durdurulan havayolu şirketinin borcunun 78 milyon dolarlık kısmının SBK tarafından ödendiği belirtildi.


Bu gelişmeyle sarsılan holding yönetimi; mevzuyu hukuki boyutlara taşıdı. Söz konusu durumdan dolayı Borajet'i SBK Holding'e devreden Yalçın Ayaslı hakkında 2017 yılının Mart ayında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla dava açıldı. 2 yıl süren davanın geçen ay sonuçlandığını ve davayı kazandıklarını belirten Bugaraj şirketinin avukatları, yaklaşık 400 milyon TL tazminat hakkı elde edildiğini belirttiler.


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Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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