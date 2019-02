Borajet'in Satışı ABD'de Dava Konusu Oldu

BoraJet'i SBK Holding'e devreden ABD'de yaşayan Türk işadamı Yalçın Ayaslı, firmanın yeni sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve ABD'de tutuklu bulunan ortaklarının kendisi üzerine karalama kampanyası başlatarak, rüşvet ve tehditle aleyhinde FETÖ'cü kampanyası başlattığını, sahte belge ve ifadelerle Türkiye'deki mallarına ve banka hesaplarına haciz koydurttuğunu iddia ederek ABD'de mahkemeye başvurdu.



ABD Maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp, parayı Türkiye'deki SBK Holding'e aktardıkları iddiasıyla ABD'de tutuklanan SBK'nin Amerikalı ortakları Lev Dermen ile Jacob ve Isaac Kingston kardeşlerin davasıyla da yeniden gündeme gelen BoraJet davasında uzun zaman suskunluğunu koruyan Yalçın Ayaslı, yaşadığı New Hampshire eyaletinde başta SBK Holding başkanı Sezgin Baran Korkmaz ve ortakları hakkında Federal Mahkemede RICO (Rüşvetçi, Yolsuz Örgütler Yasası) davası açtı.



Ayaslı'nın avukatlarının mahkemeye verdikleri dava dilekçesinde, örgütün sahibi olduğu Mega Varlık'ın Ayaslı'nın şahsen güvence altına aldığı BoraJet kredisi ve diğer borçlarını bankadan devraldıktan sonra kendisini alacaklı statüsüne koyarak Ayaslı'ye baskı yapıp kendisinden parayı zorla, derhal almak için kullanarak mallarına haciz koydurduğu iddia edildi.



ABD maliyesinin Utah eyaletinde açtığı davada tutuklu yargılamaları devam eden sanıkların firmaları 'Washakie' üzerinden Ağustos 2013'ten Şubat 2016'ya kadar, bir milyar dolardan fazla parayı bir dairede transfer ettirerek, 397 milyon doları tekrar Washakie'ye devretmeden önce ilgili şirketler zincirinden yaklaşık 400 milyon doları Türkiye'ye transfer ettiği belirtiliyor.



Bu paranın en az 63 milyon ABD doları, para aklama faaliyetinin bir parçası olarak Türk bankalarından ABD'ye geri döndüğü kaydedilirken; Korkmaz'ın ortağı olan Amerikalı sanıklar ABD maliyesini sahte biyodizel yolsuzluğuyla 511 milyon dolandırmakla da suçlanıyorlar.



Davalı Sezgin Baran Korkmaz'ın Ayaslı'yı dolandırmak ve ondan para kazanmak için yapılan RICO planının Türkiye'deki lideri ve beyni olarak görev yaptığı iddia edilirken, medya üzerinden Ayaslı'ya yönelik karalama kampanyası içinde o dönem Mega Varlık yönetim kurulu üyeliği de yapmış Ekim Alptekin'in de bulunduğu kaydedildi.



"FETÖ'CÜ KAMPANYASIYLA BORAJET'İN DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜLER"



Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik suçlamalar:



Kitlesel bir kamuoyu baskısı kampanyası yapmak; BoraJet'e karşı değer düşürücü bir medya kampanyasına girmek; ABD'deki RICO Girişimi tarafından davalı SBK Türkiye aracılığıyla hileli olarak elde edilen parayı aklamak ve Türkiye'de etki satın almak ve ABD'deki çeşitli diğer "yatırımları" finanse etmek için aklanmış bu parayı kullanmak, diğer komplocularla birlikte Yalçın Ayaslı'yı yalan ve aşağılayıcı beyanlarla dolandırma ve gasp etme planının sorumlusu olmak, Ayaslı'nın iş ortakları ve avukatlarına karşı sahte suç soruşturma ve suçlamaları başlattırmak; Türkiye'de Ayaslı ve BoraJet'e sahte ticari davalar getirmek ve Ayaslı'nın ve BoraJet'in bu davalardaki sorumluluğunu gösteren sahte kanıtlar üretmek; bu cezai ve hukuki işlemlerde tanıkları tehdit etmek, korkutmak ve baskı yapmak; RICO girişiminin parasal taleplerine boyun eğdirmek için Ayaslı'yı, eşi ve çocuklarını tehdit etmek; bu işlemlere fiziksel olarak en az iki tanığa saldırmak ve Ayaslı'nın CFO'sunu tecavüz ve ölümle tehdit etmek.



"THY'YE SATAMAYINCA KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI"



Ayaslı'nın avukatlarının mahkemeye verdikleri dava dilekçesindeki açıklamalar şöyle:



"Medyada karalama kampanyası başlamadan önce BoraJet'e ilgi gösteren birkaç yabancı alıcı vardı. BoraJet, THY, bankalar ve piyasa açısından çalışamaz hale getirildiğinde şirketin zor günler geçirdiği artık biliniyordu. Bu süreçte Korkmaz, BoraJet Genel Müdürü Fatih Akol'a ulaşmış ve şirketi devir almak arzusunu bildirmiş. Bütün ilişki ve devir süreci iki üç hafta içinde Akol tarafından gerçekleştirildi. Ayaslı'ya BoraJet'in o günkü şartlarda artık yürütülemeyeceğini, Korkmaz adlı yatırımcının geniş ilişkileri ile BoraJet'i alıp, büyütüp 3. Havaalanı açılışına kadar götürebileceğini belirtti. Bu nedenle, banka borçlarını da üzerine alan Ayaslı, 220 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı şirketini bilabedel olmak üzere şirketin devamlı ve ileride olacak bir satışdan yüzde 25 kar hissesi almak şartıyla devretti.



Çalışanlardan baskıyla aldıkları yalan ifadelerle SBK'nın '253 milyon TL alacağımız var' diye bir rakam ortaya attığını ifade eden avukatlar, BoraJet'in her sene bağımsız mali denetimlerden geçtiğini, gizli saklısı olmadığını kaydettiler."



"BORAJET İÇİN PARA ÖDEMEDİLER"



BoraJet'i para ödemeden bilabedel devir alanların, aniden 253 milyon TL'lik yolsuzluk keşfetmelerinin, kendi çalışanlarına yaptıkları baskı sonucu yalan itiraflardan kaynaklandığını savunan avukatlar, Yalçın Ayaslı'dan bu rakamı ödemesini, bütün mal varlıklarının listesini çıkarıp borca karşılık devretmesini talep etmelerinden kaynaklanan bir haraç olduğunu öne sürdüler.



Fatih Akol ve SBK'nin sahip olduklarını iddia ettikleri ilişkilerle şirketi 360 milyon dolara THY'ye satma planları olduğunu iddia eden avukatlar, SBK'nın aslında şirketi yürütme niyetiyle almadığını, THY'ye hemen devir ile çabuk kar etmeyi hedeflediklerini, gerçekleşmeyince bu planı devreye soktuklarını iddia ettiler.



BoraJet için almış olduğu kredi için OdeaBank'a daha vadesi gelmemiş kredisini Jacob Kingston'un sahibi olduğu Mega Varlık şirketine sattığı için Ayaslı'nın Türkiye'de tazminat davası açtıklarını belirten avukatlar, Mega Varlık'ın bu parayı hemen almak için Ayaslı'nın haberi bile olmadan bütün mal ve hesaplarına haciz koydurmasına rağmen, bu krediyi cezasıyla ödeyerek hacizi kaldırttığını kaydettiler.



YALÇIN AYASLI HAKKINDA



ODTÜ Elektronik Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) yaptı. Bir süre ABD'li füze üreticisi Raytheon'da mühendis olarak çalıştı. 1985 yılında kurduğu Hittite Corp'u 2014'de 2.4 milyar dolara ABD'li yarı iletken üreticisi Analog Devices Inc'e (ADI) sattı. Nasdaq borsasına açık Hittite'in ürettiği elektronik devre parçaları ve alt sistemler cep telefonlarından füzelere ve hatta Mars gezegeninden dolaşan Mars Rover'a kadar hemen her yerde kullanılıyor. İstanbul'da Yemek Sanatları Merkezi (YESAM) ve Doğal Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (DATU)'yu kurdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği'ne 2012 yılında Ayaslı Araştırma Merkezi'ni bağışladı.



KAZANCINI TÜRKİYE'YE YATIRDI



Kazandığı paralarla Türkiye'deki yatırımlara yönelten Ayaslı, bölgesel havacılık yapan BoraJet'i kurdu. Nar markasıyla zeytinyağı ve gurme ürünler üretmeye başladı. Armaggan markasıyla da Türk tasarımcılarına ve el işçiliğine Anadolu el sanatlarına destek olan mağazalar açtı. Boston, Washington ve İstanbul'da ofisleri bulunan kar amacı gütmeyen Türk Kültür Vakfı ve Amerika - Türk Koalisyonu'nun kurucusu ve başkanı olan Yalçın Ayaslı, yine ODTÜ mezunu ve MIT'de 26 yıl radar araştırma ve geliştirme projeleri üzerinde çalışan Dr. Serpil Ayaslı ile evli. Çiftin 3 çocukları var. - Canikligil

