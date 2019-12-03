Boran'ı yaralayan seyyar kale direkleri okuldan kaldırılmadı

TRABZON'da lise bahçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralanan Boran Aydın (11), hayati tehlikeyi atlattı. Seyyar kale direklerinin kaldırılmadığı ve çocukların top oynadığı gözlenen okul yönetimi hakkında, soruşturma başlatıldı. Aydın ailesi ve yöre sakinleri, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

Olay, önceki gün, Çağlayan Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lisenin bahçesinde arkadaşıyla birlikte top oynayan Çağlayan İmam Hatip Ortaokul'u 6'ncı sınıf öğrencisi Boran Aydın, aniden devrilen seyyar demir kale direğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Aydın için arkadaşları çevredekilere durumu anlattı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunulan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA TUTUNDU

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve yaşam savaşı veren Boran Aydın'ın, hayati tehlikeyi atlatması, ailesi ve arkadaşlarını sevince boğdu. Tedaviye alındığı hastanede doktor gözetiminde bir süre uyutulan ve sabah saatlerinde uyandırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi süren küçük çocuğun, kendine gelir gelmez, yakınlarına ilk olarak izleme fırsatı bulamadığı Trabzonspor- Galatasaray maçının sonucunu sorduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okul bahçesinde bahse konu seyyar demir kale direklerinin ise kaldırılmadığı ve çocukların burada oynadıkları gözlendi. Jandarma ekipleri de okula gelerek bir dizi incelmelerde bulunurken, Aydın ailesi ve mahalle sakinleri, kale direklerinin kaldırılmaması ve önlem alınmamasına tepki gösterdi. Tedavisi süren Boran Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boran Aydın'ın yaralandığı okulla ilgili Trabzon Valiliği 'nce de soruşturma başlatıldığı, incelemelerde bulunmak üzere okula müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, olayın yaşandığı okulda incelemelerde bulunup, görüştüğü Aydın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'DERHAL KALDIRILIP, ÖNLEMLER ARTIRILMALI'

Başına kale direği düşmesi sonucu ağır yaralanan Boran Aydın'ın akrabası Hayati Aydın , yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Boran'ın hayatta kalmasının en büyük nedenlerinden biri Acil Servis 'teki ekip ve yaptığı müdahaledir. Boran'ın boğazında yemek parçası kalmış, doktorlar da makineye bağlamadan önce bunu fark edip çıkardı. Onlardan Allah razı olsun. Burada bir mucize oldu, Boran'ı hayata bağladılar. Boran gece uyandı ve hepimiz, tüm hastane sevindi. Çok mutluyuz. Boran şu an ayıldı, konuşuyor. Yemek yemeye, su içmeye başladı. Okullarda beton zemin olmamalı, yumuşak zemin olmalı, kale direkleri de derhal kaldırılmalı ve plastik olmalı. Ayrıca okulun güvenlik önlemleri de artırılmalı. Sonrası için okul yöneticilerinin daha da tedbirli olması lazım. Öğretmenlerin, güvenlik görevlilerinin, çocukları kollamaları gerekiyor. Boran'ın başına gelen olaydan ders alınmalı ve okullar buna göre önlemlerini almalılar" dedi.

'DİREKLER KALDIRILMADI, ÇOCUKLAR TOP OYNUYOR'

Boran'ın Aydın'ın akrabası Hami Aydın da yaşananların ardından okul bahçesindeki seyyar demir kale direklerinin yerinde olduğunu ve çocukların burada top oynadıklarını söyleyerek, "Bugün bizim çocuğun başına geldi, yarın başka bir çocuğun başına gelebilir, ama ilgilenen yok. Olaydan sonra kale direkleri kaldırılmadı ve çocuklar burada top oynuyorlar. Bu olaydan sonra önlem alınması ve kale direklerinin kaldırılması lazım. Ayrıca okul bahçesi üzerinde elektrik telleri geçiyor, bu da bir tehlike oluşturuyor. Ağaçların dalları bu tellere çok yakın. Bunlara hiçbir önlem alınmıyor. Bunlardan ders çıkarıp gerekli önlemleri sadece bu okul için değil tüm okullarda gözden geçirmek gerekir" diye konuştu.