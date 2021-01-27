Boran TSK'nın emrinde - Son Dakika

Boran TSK'nın emrinde
27.01.2021 16:02
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi olma özelliğine sahip havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs Boran'ın görüntülerini paylaştı.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi olma özelliğine sahip havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs Boran'ın görüntülerini paylaştı.
MKEK'nın sosyal medya hesabından "MKE tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi: Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Boran" notuyla yapılan paylaşımda, Boran'a ait görüntüler paylaşıldı. Yerli ve milli üretilen Boran, bin 760 kilogram ağırlığa ve 17 kilometre etkili menzile sahip. Ayrıca 1 dakikadan az sürede atışa hazırlanabilen Boran, başarılı 24 testin ardından her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyeti ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Son Dakika Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı! Alevlerin yükseldiği kazada 53 kişi öldü, 29 kişi yaralandı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı