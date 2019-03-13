Son Dakika Haberleri: Borç- Alacak Kavgasında Çiftçiyi Öldürdü

Borç- Alacak Kavgasında Çiftçiyi Öldürdü

1 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Necati G. (77), borç- alacak yüzünden çıkan kavgada çiftçi Süleyman Keskin'i (53) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Borç- Alacak Kavgasında Çiftçiyi Öldürdü, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Necati G. (77), borç- alacak yüzünden çıkan kavgada çiftçi Süleyman Keskin'i (53) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Necati G., jandarma ekiplerince evinde suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı.

Alaşehir'in kırsal Ilgınköy Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuk babası Necati G., saat 15.00 sıralarında, kendisi gibi çiftçilik yapan, 2 çocuk babası Süleyman Keskin'i telefonundan arayıp, daha önce borç olarak verdiği parayı istedi. İkili, telefon görüşmesinde bu yüzden tartıştı. Bir süre sonra evdeki tek kırma av tüfeğini alan Necati G., Keskin'in evinin önüne gitti. İkili arasındaki tartışma, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Necati G., yanında getirdiği tüfeği Keskin'e doğrultup, 1 el ateş etti. Keskin, başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süleyman Keskin'in cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olay sonrası kaçan Necati G.'yi evinde, suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:02 Kaynak: DHA

Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Önce Boğazı Kesilen Daha Sonra da Defalarca Bıçaklanan 25 Yaşındaki Kız, Mucizevi Şekilde Hayatta Kaldı

Hırsızlıktan Tutuklandı, 'Adam Öldürdüm' Dedi Ankara'da Pompalı Tüfek Dehşeti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:12:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borç- Alacak Kavgasında Çiftçiyi Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]