Son Dakika Haberleri: Borç- alacak meselesi kanlı bitti 1 ölü
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Borç- alacak meselesi kanlı bitti 1 ölü

6 saat önce

alacak meselesi kanlı bitti 1 ölüGAZİANTEP'te, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

alacak meselesi kanlı bitti 1 ölü

GAZİANTEP'te, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.S.'nin kardeşi B.S.?nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

Borç- alacak meselesi kanlı bitti 1 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:44 Kaynak: DHA
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