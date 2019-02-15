Borç-alacak Tartışmasında Bacağından Tabancayla Vuruldu

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Eski Sevgilisi Tarafından Kaçırılan Kadın Öğretmen, Müge Anlı Sayesinde Bulundu

Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu