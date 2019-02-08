Son Dakika Haberleri: Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı (2)

Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı (2)

27 dakika önce

TUTUKLANDILARKayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: DHA

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