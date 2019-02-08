Borç Cinayeti Şüphelisi Yakalandı (2)
27 dakika önce
TUTUKLANDILARKayseri'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR Kayseri
'de çıkan tartışmada Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç
ve olay sırasında yanında bulunan Hafız Boyraz (48), çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: DHA
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