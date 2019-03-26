Son Dakika Haberleri: Borç Filminin Festival Yolculuğu Devam Ediyor

Borç Filminin Festival Yolculuğu Devam Ediyor

1 saat önce

Borç bu yıl 10-23 Nisan tarihleri arasında 62. kez yapılacak olan Uluslararası San Francisco Film Festivali'nde 'Yeni Yönetmenler' bölümünde yarışacak.

Borç Filminin Festival Yolculuğu Devam Ediyor, System.String[]

Amerika kıtasının en eski film festivali olan San Francisco Film Festivali'nde yönetmenlerin ilk ya da ikinci filmlerini kapsayan yarışma festivalin en ilgi çeken bölümlerinden birini oluşturuyor. Borç festival kapsamında 19, 20 ve 22 Nisan tarihlerinde Amerikalı festival izleyicisiyle buluşacak.

37. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanan Vuslat Saraçoğlu imzalı Borç filmi 30 Kasım'da Başka Sinema dağıtımıyla seyirciyle buluştu. BORÇ ayrıca 6. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu (İpek Türktan Kaynak) ve En İyi Kurgu (Naim Kanat), 8. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde En İyi İlk Film Ödülü'nükazanmıştı.

Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin, Feridun Koç, Öykü Sevinç ve Ülkü Aybala Sunat'ın rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Meryem Yavuz, sanat yönetmenliğini Osman Özcan üstlenirken, kurgusunda ise Naim Kanat imzası bulunuyor.

Karısı Mukaddes ve kızı Simge ile birlikte Eskişehir'de yaşayan Tufan'ın yan dairede yalnız yaşayan ve rahatsızlanan komşuları Huriye'ye uzattıkları yardım eli sonrasında yaşananları konu edinen film, yaşam alanları ve onların kullanımları üzerine de yoğunlaşıyor. Erkeğin yarattığı sorumluluk duygusunun kadının yaşam alanında ete kemiğe bürünmesi filmde karakterler üzerinden ayrı ayrı fedakârlık kavramının sorgulanmasına neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:21 Kaynak: Bültenler

Film Festivali, Güncel
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