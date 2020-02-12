465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı, 600 bin liralık Audi A6 kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı, 600 bin liralık Audi A6 kullanıyor - Son Dakika Ekonomi

465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı, 600 bin liralık Audi A6 kullanıyor

38 dakika önce

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye bağlı şirketlerden birinin bütçesinden alınan Audi A6'yı makam aracı olarak kullanmaya başladı. Aracın piyasa değeri ise 600 bin lira.

Ankara Keçiören Belediyesi'ne bağlı olan ve 140 milyon lira borcu bulunan Gıda Ticaret Şirketi, "makam hizmetlerinde kullanılmak üzere" 600 bin liraya lüks Audi A6 araç aldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Audi'yi makam aracı olarak kullanmaya başladı.

CHP'li Meclis Üyesi Selçuk Karadağ, "140 milyon lira borcu olan belediye şirketi, vergi ve sigorta prim ödemelerini yapamaz durumdayken, lüks araç alıyor. Yerli model kalmadı mı" diye sordu. Başkanı 600 bin liralık araca binen Keçiören Belediyesi'nin de 465 milyon lira borcu var. Daha önce kiralama yoluyla araç ihtiyacını gideren Belediye'nin, yeni dönemde sözleşmeyi yenilemeyip, satın alma yoluna başvurduğu bildirildi.

"BELEDİYENİN 465 MİLYON LİRA BORCU VAR"

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; belediyenin toplam 465 milyon lira borcu bulunduğunu dile getiren CHP'li Karadağ, "Borcun 140 milyonluk kısmı belediye şirketinin borcu" dedi.

"ARAÇ NAKİT PARAYLA ALINMIŞ"

140 milyon lira borcu olan belediye şirketinin, vergi ve sigorta prim ödemelerini yapamaz durumda olduğunu hatırlatan Karadağ şöyle konuştu: "Lüks otomobilin makam aracı olarak kullanılması doğru değil. 595 bin TL'ye nakit parayla alınmış. Şirket alıyor ve belediyeye hibe ediyor. Bu araç şu anda belediye başkanımızın makam aracı olarak kullanılıyor. Uygun fiyata yerli bir model tercih edilebilirdi."

465 milyon lira borcu bulunan Keçiören Belediyesi'nin başkanı, 600 bin liralık Audi A6 kullanıyor
Turgut Altınok, Keçiören, Karadağ, Audi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:55 
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