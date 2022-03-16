'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı - Son Dakika
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'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı

16.03.2022 15:07
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A. (34), borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ayfer A. (34), borç nedeniyle kavga ettiği akrabası Nur Ç.'yi (23) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. Ayfer A. ile akrabası Nur Ç. arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ayfer A., Nur Ç.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Nur Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Ayfer A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
'Borç' kavgasında akrabasını bıçakladı
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İnegöl, kavga, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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