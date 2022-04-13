'Borç' kavgasında başından tüfekle vurulan ağabey kurtarılamadı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, borç nedeniyle çıkan kavgada kardeşi Cevdet Bağlar'ın (46) av tüfeğiyle başından vurduğu Ali Bağlar (52), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. Cevdet Bağlar, iş yerine gittiği ağabeyi Ali Bağlar ile borç meselesinden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bağlar, av tüfeğiyle ağabeyini başından vurup, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bağlar'ı ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Bağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan Cevdet Bağlar'ın yakalanması için çalışma başlattı.