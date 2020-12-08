Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 2 ölü, 2 yaralı (3) - Son Dakika

Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 2 ölü, 2 yaralı (3)
08.12.2020 17:15
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Sakarya'nın Hendek ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada yaralananlardan inşaat firmasının sahibi Enes Güney, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada yaralananlardan inşaat firmasının sahibi Enes Güney, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan Mustafa Y.'nin ameliyata alındığı, E.K.'nin ise genel durumunun iyi olduğu bildirildi.İki tarafın yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri hastane önünde önlem aldı. Yaralı yakınlarının araçlarında arama yapan polis ekipleri, bir tabanca ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.
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