Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

28.03.2022 22:33

Son dakika haberler: KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Osman Özel (49), borç ödeme bahanesiyle çağırdığı Musa Yaman'ı (43) eşi Hülya Yaman'ın gözleri önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Osman Özel (49), borç ödeme bahanesiyle çağırdığı Musa Yaman'ı (43) eşi Hülya Yaman'ın gözleri önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mart günü saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Osman Özel, iddiaya göre, borç aldığı Musa Yaman'ı arayıp, ödeme yapacağını belirterek evine çağırdı. Süt toplama aracında şoförlük yapan Musa Yaman da eşi Hülya Yaman ile birlikte kamyonetle Özel'in evinin önüne gitti. Elinde tüfekle evinden çıkan Özel, kamyonetin yanına yaklaşıp o sırada araçtan inmek isteyen Musa Yaman'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yaman da elindeki bıçağı Özel'e savurarak karşılık vermek istedi. Bu sırada araçtan inen Hülya Yaman ise Özel'e engel olmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası Yaman kanlar içerisinde yığıldı. Özel ise bir süre bekledikten sonra evine geri döndü. Öte yandan, olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Hülya Yaman'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaman'ın cenazesi Beyşehir'e defnedildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu hafif yaralanan Özel ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada Son dakika haberleri: Kablo hırsızlarına suçüstü: O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BORÇ ÖDEME BAHANESİYLE ÇAĞIRIP, EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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