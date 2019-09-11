Borç ödeme şartını ihlal etti tutuklandı

Nevşehir polisi tarafından aranan şahısların deşifre ve yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların deşifresi ve yakalanmasına yönelik çalışması kapsamında borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan arandığı tespit edilen M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR