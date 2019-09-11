Son Dakika Haberleri: Borç ödeme şartını ihlal etti tutuklandı
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Borç ödeme şartını ihlal etti tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir polisi tarafından aranan şahısların deşifre ve yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Borç ödeme şartını ihlal etti tutuklandı, System.String[]

Nevşehir polisi tarafından aranan şahısların deşifre ve yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların deşifresi ve yakalanmasına yönelik çalışması kapsamında borçlunun ödeme şartının ihlali suçundan arandığı tespit edilen M.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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