Son Dakika Haberleri: Borç parayla kurduğu tandırda 500 ekmek üretiyor
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Borç parayla kurduğu tandırda 500 ekmek üretiyor

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Aysel Anik (51), borç parayla tandır satın alıp, ekmek üretmeye başladı.

Borç parayla kurduğu tandırda 500 ekmek üretiyor, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Aysel Anik (51), borç parayla tandır satın alıp, ekmek üretmeye başladı. Şu anda 150 metrekarelik iş yerinde 5 kadınla birlikte günde 500 ekmek üreten Anik, işletmesini büyütmeyi hedefliyor.
Genç ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Aysel Anik, evde yaptığı tandır ekmekleri, ikram ettiği misafirleri tarafından çok beğenilince işletme açmaya karar verdi. Anik, eşinin karşı çıkmasına rağmen 2 yıl önce borç parayla 150 metrekarelik iş yeri kiralayıp, tandır kurdu. Anik, 150 metrekare alandaki tandırda 5 kadınla birlikte ürettiği ekmeklerden para kazanıyor. Tanesini 1 liradan sattığı tandır ekmeğinden geçimini sağladığını anlatan Anik, "Benim gibi birçok ev hanımı, tandır ekmeği yaparak evine gelir sağlıyor. Hem yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Eşim tandır ekmeği yapıp satmama engel olmasına rağmen ben devam ettim. Borç alarak bu tandırı kurdum. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Eşim de çalışmıyor" dedi.
Anik, 5 kadınla birlikte günde ortalama 500 ekmek pişirdiğini ifade ederek, işletmesini büyütüp günde 1000 ekmek pişirmeyi hedefliyor. Anik, "İşimi büyütmek için kaymakamlığa başvuruda bulundum. Bana sadece 600 lira destek verdiler. Devletin kadın girişimcilere destek olması gerekiyor" diye konuştu.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:48 Kaynak: DHA
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