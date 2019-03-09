Son Dakika Haberleri: Borç politikaları için komite kuruluyor

Borç politikaları için komite kuruluyor

53 dakika önce

Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi için Borç ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulacak.

Borç politikaları için komite kuruluyor, System.String[]
Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi için Borç ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulacak. Komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:25 

Ekonomi
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