Borç politikaları için komite kuruluyor
53 dakika önce
Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi için Borç ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulacak.
Borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi için Borç ve Risk Yönetimi Komitesi oluşturulacak. Komite üyeleri Hazine ve Maliye
Bakanı onayı ile belirlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:25
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