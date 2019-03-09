Borç ve Risk Yönetimi Koordinasyonunda Düzenleme
1 saat önce
Borç ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.
Borç ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve Maliye
Bakanı onayı ile belirlenecek.
Bakanlığın "Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine
ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Buna göre, borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanması oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilecek. Söz
konusu komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek ve Komiteye Bakan başkanlık edecek.
Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından kamu borç, nakit ve risk yönetiminde etkili ve performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi için Komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde bulunulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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