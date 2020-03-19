Borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

6 saat önce

Maltepe'de kendisine borç para vermeyen eşinin 80 yaşındaki babaannesini boğarak öldürüp altınlarını ve parasını almaktan tutuklanan şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe'de kendisine borç para vermeyen eşinin 80 yaşındaki babaannesini boğarak öldürüp altınlarını ve parasını almaktan tutuklanan şahıs hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin ardından polislerin eve gelmesiyle panikleyen şüphelinin paraları tuvalete atıp sifonu çektiği belirtildi.

Maltepe'de 22 Ekim 2019 tarihinde Mustafa K. (32), iddiaya göre kendisine borç para vermeyen eşinin babaannesi Fatima Karagözgil'i (80) yastıkla boğarak öldürüp, yaşlı kadının altınlarını ve parasını aldı. Olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ekonomik sıkıntı içinde bulunan ve çevresine borçları olan Mustafa K.'nın olay günü sabah evine gittiği Fatıma Karagözgil'den borç istediği, yaşlı kadının borç vermeyi kabul etmediği anlatıldı. Bunun üzerine Mustafa K.'nın yaşlı kadını yastıkla boğarak öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin kadını öldürdükten sonra 5 altın bileziğini, parmağındaki yüzüğü ve cebindeki kesede bulunan 8 bin 400 lirayı aldığı kaydedildi. Şüphelinin aldığı altınları kuyumcuya giderek bozdurduğu ve borçlarını ödediği anlatıldı. Bu sırada kendisini arayan eşine 'Babaannem ölmüş' diyen Mustafa K.'nın taksiye binip yaşlı kadının evine gittiği, eve polis ve ambulansın geldiği belirtildi. Polislerin şüpheliye kimlik sorduğu, kimliği olmayan şüphelinin aynı binada bulunan kendi evine çıktığı, burada panikleyen şüphelinin altınları bozdurmasının ardından elinde kalan bütün paraları tuvalete atıp sifonu çektiği kaydedildi. Ölen kadının evine tekrar gelen şüpheli Mustafa K.'nın polisler tarafından karakola götürüldüğü anlatıldı.

İddianamede, tutuklu Mustafa K.'nın "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli hakkında "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

(İHA)

Borç vermeyen 80 yaşındaki kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:15 Kaynak: İHA

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