Borç yapılandırma tedbirleri yolda - Son Dakika

Borç yapılandırma tedbirleri yolda

Borçları erteleme konusun ekimde Meclis'in gündeminde olacak.

Borçları erteleme konusun ekimde Meclis'in gündeminde olacak. Pandemi sebebiyle ertelenen borçlarda ödeme dönemi kapıya dayandı. Sahadaki sıkıntılar devam ediyor. Bu sebeple uzun vadeye yayma, gecikme faizini silme veya azaltma, hakkını kaybedenlere ikinci fırsat gibi tedbirler yolda.

Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını,yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dahil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.

-Gündeme gelen teklif; söz konusu borçların ana paralarının taksitlendirilerek ödenmesini, borçlara ait gecikme faizi ve cezalarının bir bölümünün silinmesini ve kalan bölümününuzun vadelere yayılarak taksitlendirilmesini öngörüyor.

(İHA)

Borç yapılandırma tedbirleri yolda

Borç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borç yapılandırma tedbirleri yolda - Son Dakika

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