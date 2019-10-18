Son Dakika Haberleri: Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi
Son Dakika Ekonomi Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi

Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi

24 dakika önce

Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.

Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:12 
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