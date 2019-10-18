Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi
24 dakika önce
Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.
Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:12
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