Son Dakika Haberleri: Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama
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Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama

1 saat önce

Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB'nin yedek akçesinin Hazine'ye aktarılması meclise sunuldu.

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Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB'nin yedek akçesinin Hazine'ye aktarılması meclise sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02 
Ekonomi
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