Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama

Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB'nin yedek akçesinin Hazine'ye aktarılması meclise sunuldu.

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Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!