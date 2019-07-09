Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama
1 saat önce
Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB'nin yedek akçesinin Hazine'ye aktarılması meclise sunuldu.
Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB'nin yedek akçesinin Hazine'ye aktarılması meclise sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:02
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