Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlükte

Türkiye'de KYK öğrenim kredisi borcu ve SGK prim ödemelerini de kapsayan borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Türkiye'de borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan kanun teklifi geçen hafta TBMM'de kabul edilmişti.

Kanuna göre, KYK ve SGK borcu olanları da ilgilendiren vergi yapılandırma süreci, 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme imkanı ile 36 ayda tamamlanabilecek.

Ayrıca işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlar internet vergi dairesine başvurarak süreci başlatabilecek. İnternet vergi dairesine başvurmak için E-Devlet şifresine sahip olmak gerekiyor.

DW/BÖ,HT

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