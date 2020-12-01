Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı - Son Dakika

Borç yapılandırmasına "online başvuru" imkanı

01.12.2020 11:47
Borç yapılandırmasına

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, çeşitli kamu alacaklarında düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına" ilişkin kanunu kamuoyuna anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla tanıtım çalışmaları başlattı.

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, çeşitli kamu alacaklarında düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına" ilişkin kanunu kamuoyuna anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla tanıtım çalışmaları başlattı.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, konuya ilişkin yazılı açıklamasında; içinde bulunduğumuz pandemi sürecine dikkati çekerek, bu kanundan yararlanmak isteyenlere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması imkanından faydalanmayı önerdi.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistem olduğunu belirten Vergi Dairesi Başkanı Güner, bu uygulamadan 7/24 faydalanma imkanı bulunduğunu bildirdi.

Güner, "gib.gov.tr" adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e-Devlet şifresi bulunan, ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceğini belirterek, bu uygulamayı kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına da gerek bulunmadığını ifade etti.

"Sisteme T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No/Kullanıcı Kodu ve şifre bilgileri ya da e-Devlet şifresi kullanılarak direk ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir" bilgisini veren Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, açıklamasında, 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen kolaylıklar konusunda da bilgi verdi.

Kanun toplumun her kesimine hitap ediyor"

Yapılandırma Kanunuyla, vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini ve borçların takibiyle ilgili vergi ihtilaflarının sonlanacağını belirten Vergi Dairesi Başkanı Güner, şunları kaydetti:

"Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak ayrıca 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılabilecek. Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak ve kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Vatandaşlarımız kamuya olan borçlarını kanunun sunduğu imkanlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek."

Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizinin Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık yüzde 75 oranında azaltıldığına dikkati çeken Güner, " Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ise ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor" bilgisini verdi.

Trafik, nüfus, seçim, Yurtkur, çiftçi borçları da kapsamda

31 Ağustos 2020 tarihini esas alan kanunun toplumun her kesimine kolaylık getirdiğini bildiren Ümit Güner, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar dahil idari para cezalarının da kanun kapsamında olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Yurtkur'dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler. Yapılandırma ihlal edilmediği sürece "borcu yoktur" belgesi alınabilecektir."

Başvuru ve ödemeler

Güner, kanundan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğinin altını çizdi. Başvuruların Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" veya e-devlet "turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabileceğini belirten Ümit Güner, "Ancak, yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz. Ödemelerde ise kredi kartı veya banka kartı ile anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapılabilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birinin tercih edilebileceğini belirten Güner, ödeme seçenekleri konusunda da ayrıntılara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 01 Şubat 2021(bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımıza, bu Kanunla getirilmiş olan peşin ödeme düzenlemesini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

Katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor."

İlk 2 taksidin zamanında ödenmi şartı var

Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi olduğunu belirten Ümit Güner, ilk 2 taksiti ödemeyenlerin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacaklarını bildirdi.

Güner, kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" adresinde yer alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceğini belirtti.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, açıklamasını, "Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı. - ADANA

Borç yapılandırmasına online başvuru imkanı

Ümit Güner, Adana, Vergi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borç yapılandırmasına 'online başvuru' imkanı - Son Dakika Ekonomi


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