Üye Girişi
Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika

Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

27.08.2021 11:58
Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı, System.String[]

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi.

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Bu çerçevede yapılandırma yasasından yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Ödemelerde son gün 1 Kasım

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor.

SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği."

Sel ve yangın bölgelerindeki borçlular için mücbir sebep

Son aylarda Türkiye'de yaşanan afetler nedeniyle vergisel yükümlülükler açısından afetin yaşandığı yerleşim alanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti.

Mücbir sebep hali olan yerlerdeki borçlular da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapabilecek.

Buna ilave olarak, bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme sürelerinden, mücbir sebep halini gerektirir afetin vuku tarihi ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayanların ödeme süreleri de uzatıldı.

Sel ve yangından etkilenen yerlerdeki borçlular mücbir sebep haline rastlayan taksitlerini mücbir sebep hali bitince ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sel afeti yaşanan, Düzce'nin Akçakoca, Rize'ye bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri, buralara komşu köyler, Artvin'e bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri, Kastamonu'ya bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop'a bağlı merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri, Bartın'ın Ulus ilçesinde 31 Aralık 2021'e kadar mücbir sebep hali ilan edilmişti.

Öte yandan yangın felaketi yaşanan Osmaniye'nin merkez ve Kadirli ilçeleri, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde 1 Kasım 2021'e kadar mücbir sebep hali uygulanacak.

7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında borçları yapılandırılan borçluların münhasıran mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki alacaklı idarelere, ilan edilen zamanda ödemeleri gereken yapılandırma taksitlerinin süreleri, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldı.

Karara göre, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki idarelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda yapılabilecek. Sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Bu kapsamda, sel felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 31 Aralık 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi Ocak 2022'de, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, yangın felaketi nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği 1 Kasım 2021 arasına rastlayan taksitlerden birincisi aralıkta, sonraki taksitler de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Ödeme sürelerine ilişkin "mücbir sebep" uyarısı

7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamına, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra SGK, gümrük, belediye, TOBB, TÜRMOB gibi çok sayıda idarenin alacakları girdiğinden, Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilmiş düzenleme, bu idarelere mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasında ödenmesi gereken taksitleri de kapsıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yetkilileri mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerin ödeme sürelerinin uzatıldığını ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, cumhurbaşkanı, Kasım, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta 13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti 13:00 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı 12:19 JASAT ekibi şaşkına döndü! Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı 12:09 Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi 11:51 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı 11:29 Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı

Son Dakika Haberleri
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! İstanbul'da yapılan kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı
12:59 Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli yıldız veda edip gitti
12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü
12:38 Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi
12:32 5 başlık altında detaylıca anlatıldı! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yüz yüze eğitim genelgesi
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi         
13:31
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı         
13:00
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için Aslan taraftarı mest oldu! Alpaslan Öztürk, maç sırasında aldığı yaralar için "Bu yara izleri benim gururum" dedi         
12:39
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar         
11:43
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 13:33:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borç yapılandırmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement