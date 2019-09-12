Borç Yönetimi Genel Müdürü belli oldu
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne yönetici ataması da yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne yönetici ataması da yapıldı. Kurumun genel müdürlük pozisyonuna ise Vakıfbank'ın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Turan getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:45
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