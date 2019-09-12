Son Dakika Haberleri: Borç Yönetimi Genel Müdürü belli oldu
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Borç Yönetimi Genel Müdürü belli oldu

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne yönetici ataması da yapıldı.

Borç Yönetimi Genel Müdürü belli oldu, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne yönetici ataması da yapıldı. Kurumun genel müdürlük pozisyonuna ise Vakıfbank'ın üst düzey yöneticilerinden Mustafa Turan getirildi.

Vakıflar Bankası, Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:45 
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