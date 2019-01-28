Son Dakika Haberleri: Borçelik, BTÜ ile Ar-Ge yapacak

Borçelik, BTÜ ile Ar-Ge yapacak

1 saat önce

Borçelik ve Bursa Teknik Üniversitesi geniş kapsamlı işbirliği hedefleyen bir protokol imzaladılar.

Borçelik, BTÜ ile Ar-Ge yapacak, System.String[]
Borçelik ve Bursa Teknik Üniversitesi geniş kapsamlı işbirliği hedefleyen bir protokol imzaladılar. Anlaşma Ar-Ge alanında ortak çalışmaların yanı sıra öğrencilerin proje ve stajlarında Borçelik tarafından desteklenmesini de kapsıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 

Bursa, Borçelik, Ekonomi
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