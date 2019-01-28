Borçelik, BTÜ ile Ar-Ge yapacak
1 saat önce
Borçelik ve Bursa Teknik Üniversitesi geniş kapsamlı işbirliği hedefleyen bir protokol imzaladılar.
Borçelik
ve Bursa
Teknik Üniversitesi geniş kapsamlı işbirliği hedefleyen bir protokol imzaladılar. Anlaşma Ar-Ge alanında ortak çalışmaların yanı sıra öğrencilerin proje ve stajlarında Borçelik tarafından desteklenmesini de kapsıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19
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