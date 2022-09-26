Sanatçı Neşet Ertaş, Borçka'da anıldı

Borçka Belediyesi Kadın Korosu, Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla sanatçının iki şarkısını seslendirdi.

Ertaş'ı vefatının 10. yılında anmak isteyen kadın korosu, sanatçının iki türküsünü seslendirip klip çekme fikrini koro şefi Hasan Özışık ile paylaştı.

Fikri olumlu karşılayan Özışık, yöresel sanatçı İmdat Ataman'ı koroyla buluşturdu. Borçka İbrikli İskelesi'nde gerçekleştirilen çekimde koro ve Ataman, Neşet Ertaş'a ait 2 türküyü seslendirdi.

Koro şefi Hasan Özışık, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük müzik üstadı Neşet Ertaş'ın ölümünün 10. yılı münasebetiyle sanatçıyı 2 türküsüyle anmak istediklerini belirterek, "Bu görsel anmada bizleri kırmayıp büyük özveriyle katkı sunan Borçka'mızın yetiştirdiği büyük saz üstadı İmdat Ataman ağabeyime, Belediye Başkanımız Ercan Orhan'a hem kendi adıma hem de koromuz ve ekibimizde bulunanlar adına sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İmdat Ataman, etkinlikte kendisine yer verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"Neşet Ertaş, gerçekten Anadolu'nun bağrı yanık sesidir. Onun türküleriyle büyüdük. Onun türkülerini çaldık, söyledik. Bugün o kadar çok duyguluyum ki anlatamam. Var olun gençler, 55 yıllık müzik hayatımın en güzel korosuyla şarkı söylemek inanılmaz keyifliydi. Ağzınıza sağlık Borçka Belediyesi Kadınlar Korosu. Teşekkürler Hasan Özışık, teşekkürler Ercan Başkanım. Işıklarda yat büyük usta Neşet Ertaş, mekanın cennet olsun."

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise sosyal etkinlikler kapsamında böyle bir türkü klibi hazırladıklarını ve izleyicilere sunmak istediklerini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Orhan, "Neşet Ertaş'ı, ölümünün 10. yılında saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.